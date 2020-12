Az, Slot: "Col Napoli niente calcoli, se perdiamo alla fine saremo eliminati"

Il tecnico dell’Az Alkmaar ha parlato alla stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la squadra di Rino Gattuso.

Arne Slot presenta la sfida al Napoli. Il tecnico dell’Az Alkmaar ha parlato alla stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la squadra di Rino Gattuso.



Col Napoli avete vinto all’andata…

“Sì, abbiamo vinto e giocato anche molto bene. Per noi è speciale poter dire di avere possibilità di passare il turno in questo girone nonostante ci siamo squadre top come il Napoli e la Real Sociedad, che è prima nella Liga spagnola. Ci sono tre club in corsa per la qualificazione e siamo tutti molto vicini in questo momento.



Possibile fare dei calcoli per il passaggio del turno?

“Possiamo fare tutti i calcoli che vogliamo, ma ho una convinzione: se perdiamo col Napoli alla fine saremo fuori”.

Solo il 27% di possesso col Napoli?

"Puoi anche avere il controllo della gara senza avere la palla. Con la Real Sociedad non avevamo la palla mentre a Napoli avevamo comunque il controllo perché non abbiamo regalato grandi occasioni. Il Napoli è forte, dovremo giocare ancora sopra al nostro livello".