Badelj: "Flop Lazio? Colpa mia. Voglio riconquistare i tifosi della Viola"

Il centrocampista Milan Badelj, fresco di ritorno alla Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Oggi sono commosso. Non ci credevo perché la scorsa estate me ne ero andato a parametro zero. Il mondo è cambiato per me, mi dispiace aver lasciato la Fiorentina. Ora voglio riconquistare la fiducia dei tifosi per far vedere a tutti che so ancora giocare a calcio".

Astori?

"Davide rimarrà sempre con noi, non lo dimenticheremo mai. Ho scelto i viola perché questa era l'unica possibilità per me, oltre ovviamente alla permanenza alla Lazio. In maglia biancoceleste non sono riuscito a sfruttare le occasioni che mi sono state concesse nei momenti decisivi".

L'obiettivo adesso è vincere un trofeo con la Fiorentina?

"Questo è il mio sogno più grande, però non voglio fare promesse. Dobbiamo lavorare prima di tutto".