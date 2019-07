Bagarre Veretout, Milan e Roma si giocano il francese

© foto di Federico De Luca

Un passo avanti e uno indietro. Cosi Milan e Roma su Jordan Veretout, centrocampista francese della Fiorentina conteso dalle due società. I rossoneri ieri con un incontro in pieno centro, a due passi dal Duomo, hanno provato a mettere la freccia, ma c’è ancora da lavorare. La dirigenza milanista si è presentata con Paolo Maldini e Frederic Massara, mentre la viola con Joe Barone e Daniele Pradè, per cercare di trovare la quadra. Il nodo è uno solo: la valutazione di Veretout. Il Milan non lo valuta 25 milioni di euro, il prezzo che invece ha stabilito la Fiorentina, ma per mettere le mani sul giocatore è disposto a inserire anche una contropartita nell’operazione. Maldini ha proposto una parte cash, più il cartellino di uno tra Laxalt, Borini o Biglia. Giocatori che interessano a Vincenzo Montella e che potrebbero far al caso della Fiorentina, ma la viola ha il coltello dalla parte del manico e vuole sfruttare al massimo l’asta che si sta creando tra Milan e Roma. Infatti oggi i capitolini avranno un contatto con la società viola per alzare l’offerta e convincere definitivamente gli uomini di Rocco Commisso. Da ricordare che l’agente di Veretout, Mario Giuffredi, in una recente intervista aveva annunciato che la priorità tra tutte le società che inseguono il francese ce l’ha proprio il Milan e il giocatore è affascinato dall’interesse di Maldini. D’altronde i continui incontri in sede testimoniamo che l’offerta economica dei rossoneri è importante. C’è però da superare la concorrenza della Roma che dopo aver preso Diawara dal Napoli vogliono acquistare pure Veretout, mentre su Barella potrebbero perdere il duello con l’Inter. Tanti incroci di mercato che potrebbero influire sulle scelte future del giocatore e di chi lo segue.