Bagni e consiglia De Laurentiis: "Rinnovi il contratto a Gattuso: presto sarà uno dei migliori"

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli e dirigente, ha parlato alla Gazzetta dello Sport degli azzurri e del rendimento di Gattuso: "Sono sicuro che possa diventare un manager all'inglese. Lui lo è già per la sua storia. E' uno per cui è naturale prendersi responsabilità. Ero già convinto prima della sosta che la sua squadra fosse da scudetto, proprio grazie alla costruzione della rosa voluta dal mister. De Laurentiis deve sbrigarsi a rinnovargli il contratto. Ha un grande manager per le mani, che presto diventerà tra i migliori in assoluto. Con lui non è mai un problema di soldi, ma di progetto e di rapporto fiduciario".