Bakayoko: "Conte mi è piaciuto molto, Allegri ha lo stesso stile di gioco"

© foto di Federico De Luca

Nell'intervista rilasciata a L'Equipe, Tiémoué Bakayoko, oltre a tornare sul suo rapporto con Gattuso, ha parlato anche del suo futuro e quali sono gli allenatori con cui si è trovato meglio: "All'inizio ho vissuto momenti difficili. Devo andare via, non ho scelta. Ho tre anni di contratto con il Chelsea, per ora è il miglior progetto ma ascoltiamo anche altre proposte. Un allenatore con cui mi piacerebbe lavorare? Conte mi è piaciuto molto, Allegri penso che abbia lo stesso stile di gioco".