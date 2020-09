Baldissoni: "Onorato dei miei anni alla Roma. Festeggerò i successi da tifoso"

vedi letture

Mauro Baldissoni, dopo aver dato le dimissioni da dirigente della Roma, ha affidato a Twitter un messaggio per salutare i tifosi e il club di cui è anche tifoso fin da bambino: "Come figlio di questa città e romanista da generazioni questi anni passati all’As Roma sono stati per me un onore. Nei cinque anni da direttore generale ho avuto il privilegio di lanciare, tra gli altri, progetti che creassero radici nella nostra comunità, quali la Hall of Fame, la fondazione Roma Cares, il liceo scientifico sportivo ad uso dei ragazzi delle giovanili, oltre a poter vedere la squadra stabilmente sul podio della Serie A e raggiungere un’indimenticabile semifinale di Champions League.

Negli ultimi anni da vice presidente ho avuto l’onore di condurre in porto un progetto fondamentale per il nostro futuro di romanisti e di cittadini, quello del nuovo stadio, che possiamo oggi auspicare sia prossimo alla positiva conclusione. Auguro alla famiglia Friedkin di portare la Roma d raggiungere i successi che tutti desiriamo e che sarò felice di festeggiare da semplice tifoso. Sempre forza Roma".