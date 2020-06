Roma, weekend libero e da domani Zaniolo rientra parzialmente in gruppo

Fonseca concede due giorni liberi alla squadra, gli ultimi due prima di una ripresa che vedrà la Roma impegnata in campionato e poi da agosto in Europa League. La settimana di allenamenti si è chiusa dunque venerdì con una partitella in famiglia, undici contro undici e sotto lo sguardo attento del vicepresidente Baldissoni e dell’AD Fienga. Ha preso parte al test Perotti, che aveva saltato l’ultimo per un affaticamento muscolare, mentre sono rimasti a riposo Pau Lopez e Mancini rispettivamente alle prese con una micro frattura del polso sinistro e una slogatura al gomito.

Discorso a parte per Zaniolo che mercoledì si è operato al naso per eliminare un problema delle vie respiratorie e nei due giorni successivi è rimasto a riposo. Da ieri ha ripreso ad allenarsi un po’ in casa per non perdere tono muscolare e domani sarà a Trigoria per iniziare l’avvicinamento al rientro in campo. Gradualmente sarà riammesso in gruppo e per i primi di luglio resta l’obiettivo convocazione. Nicolò, intanto, corre veloce e non solo in campo, ma anche fuori. E’ ormai ufficiale infatti la collaborazione con Disney e con l’agenzia di comunicazione di Fedez.