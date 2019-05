Balleri: "Juve, mancano i ricambi. Samp-Empoli? Nessun regalo"

© foto di Federico De Luca

David Balleri, allenatore, su Allegri, la stagione di Lecce, Livorno e Sampdoria nel collegamento con il 'Live Show' di MC Sport:

Si trova di meglio di Allegri sul mercato?

"In questo momento credo proprio di no, sta facendo un qualcosa che nessuno ha mai fatto. Non è facile vincere 5 Scudetti consecutivi. Alla Juventus mancano i ricambi dei giocatori, che non ci sono. Per vincere la Champions servono calciatori in grado di fare la differenza quando subentrano. Allegri deve avere delle garanzie per vincere in Europa. L'Ajax? Gli altri anni però la Juventus è sempre uscita con le squadre più forti".

Il Lecce torna in Serie A:

"È una piazza che deve rimanere sempre in Serie A. Liverani ha lavorato bene con una buona squadra, sono saliti giustamente. Da ex auguro tutto il bene possibile alla nuova società e ai tifosi".

Il Livorno si è salvato in B...

"Meritava dopo quanto fatto, non era giusto che andasse ai playout".

Ancora caos nel nostro calcio...

"In Italia sbagliamo. Le società che non sono messe bene economicamente, non devono aver la possibilità di iscriversi ai campionati. Altrimenti si creano queste situazioni. L'Entella ha aspettato 2 mesi per capire se sarebbe stata ripescata. Il Palermo era partito per salire in A e ora potrebbe scendere in C".

Giampaolo verso l'addio alla Sampdoria?

"Penso di sì e spero che arrivi un allenatore che lavori come lui. Un tecnico che faccia rimanere sempre la Sampdoria nella metà alta della classifica. Giampaolo ci ha fatto divertire molto in questi anni. I tifosi del Genoa hanno criticato la Sampdoria per la gara di ieri? Mi viene da ridere, se fossi un tifoso del Genoa penserei ad altro, senza lamentarmi. L'Empoli aveva più motivazioni dei blucerchiati, che non hanno regalato niente".