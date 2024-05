Live TMW Roma, De Rossi: "È stata una partita a senso unico, hanno vinto tutti i duelli"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

23.00 - Tra pochi minuti Daniele De Rossi, tecnico della Roma, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Atalanta.

23.15 - È iniziata la conferenza stampa: "I primi venti minuti della ripresa mi sono sembrati simili al primo tempo, il rigore ci ha dato l'illusione che potesse finire diversamente. È stata una partita a senso unico, sono difficili da affrontare. Questo è il nostro livello in questo momento, alla fine di questo tour de force che ammazzerebbe qualsiasi squadra".

Rispetto lo scorso anno la Roma ha la stessa classifica. Qual è il problema?

"Dobbiamo fare il percorso che hanno fatto i nostri avversari. Noi partiamo da una base migliore, prima di Gasperini l'Atalanta oscillava a metà classifica: hanno lavorato sulle richieste dell'allenatore. Partiamo da una rosa secondo me molto forte, dobbiamo completarla con caratteristiche che adesso mancano".

Aveva pensato qualcosa di diverso?

"Avevamo preparato una partita simile a quella che è venuta fuori. Il nostro obiettivo era giocare verticale, quando lo fai poi devi vincere i duelli, loro con la loro pressione ci spingevano dietro, hanno vinto forse tutti i duelli".

Ha parlato con Gasperini dopo le polemiche?

"No, non abbiamo parlato di niente, ci siamo visti cinque secondi prima della partita".

Il Leverkusen?

"Consigli non ne do per rispetto, non ne ha bisogno. Se c'è una squadra che può mettere in difficoltà il Leverkusen è l'Atalanta, penso che non ci sia squadra migliore".

Ha la percezione di poter ricostruire la squadra?

"Il volto della nostra squadra può essere diverso nella prossima stagione, nell'idea di calcio che io se non hai la gamba poi diventa difficile".

23.22 - È terminata la conferenza stampa.