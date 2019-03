Balleri: "Quagliarella un campione. Kean sta facendo grandi cose"

© foto di Federico De Luca

David Balleri, ex giocatore anche di Sampdoria e Livorno e oggi allenatore dei Giovanissimi Nazionali amaranto, all'interno del Live Show di MC Sport ha parlato così: "Quagliarella è un esempio per tutti e sta dimostrando di avere un vero campione e un vero bomber. In questa stagione ha toccato il suo apice perché riesce a fare gol da ogni parte".

Ti piace il nuovo corso dell'Italia?

"Era giusto un cambiamento dopo il flop degli ultimi Mondiali. Mancini ha avuto un gran successo a puntare sui giovani bravi che ci sono. Questi ragazzi hanno voglia e grandi stimoli e spero che Mancini possa proseguire con la Nazionale. Facciamo tutti il tifo per lui".

Qual è il giocatore che più ti ha impressionato?

"Kean perché un giocatore classe 2000 che gioca con grande personalità. Lo avevamo già visto ma sta diventando un grande campione e sta facendo grandi cose. La Juventus lo ha tenuto e vuol dire che ci crede e stiamo vedendo i risultati".

Che pensi della stagione del Parma?

"Faggiano ha messo su una squadra importante con ottimi giocatori. Sono ripartiti dal basso e sono tornati in A in pochi anni facendo una cosa eccezionale. Ci sono campioni in questo Parma che non ci sono in squadre che si devono salvare come Gervinho e altri. D'Aversa sta facendo bene così come De Zerbi e tanto di cappello a loro. Ci metto anche Di Carlo che ha dato un'anima al Chievo Verona. Gli addetti ai lavori stanno valutando perché questi sono allenatori che possono ambire a società importanti. Anche Giampaolo è bravissimo e preparatissimo e sono contento da tifoso sampdoriano e fa giocare la squadra davvero bene. Giampaolo è un allenatore che non farei scappare perché fa giocar bene e insegna ai giocatori".

Serie A, Torino, Atalanta e Sampdoria possono insidiare la zona Champions?

"Chi ha più benzina in questa fase vince. Queste squadre hanno dimostrato di sapersela giocare però anche squadre come la Roma lotteranno fino alla fine per arrivare a un posto in Champions League".