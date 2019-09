© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

1221 giorni dopo, Mario Balotelli tornerà a vestire la maglia di un club italiano. Lo farà domani, in Brescia-Juventus. 1221 giorni fa, invece, il Brescia era in Serie B e il 20 maggio 2016, perdeva 3-2 sul campo della Ternana.

Era il Brescia dei Caracciolo Antonio e Andrea, rigorosamente in campo, entrambi. L'Airone segnò, lui come l'esterno Davide Marsura. In panchina c'era Roberto Boscaglia, ora allenatore della Virtus Entella. In porta Michele Arcari, oggi ex. Difesa a quattro: Vincenzo Camilleri, attualmente alla Pistoiese. Edoardo Lancini, in D col Palermo. Antonio Caracciolo, alla Cremonese. Paolo Castellini, adesso procuratore. Centrocampo a due: Alessandro Martinelli che gioca con Lancini in rosanero e Luca Mazzitelli adesso al Sassuolo. Marsura milita nella Ternana, Leonardo Morosini è l'unico di quell'undici titolare che gioca sempre al Brescia perché Andrea Caracciolo è alla Feralpisalò e Simone Rosso alla Pro Vercelli.