Balzaretti: "Il Milan è cambiato, è stato un lungo percorso. Lazio poco continua"

vedi letture

"E' cambiato il Milan dallo scorso anno, con una vittoria potrebbe chiudere il 2020 da prima in classifica. È stato un lungo percorso. Ha ritrovato identità e coesione, anche nei momenti difficili. Ha avuto continuità come nessun altro". Lo ha dichiarato l'ex calciatore della Roma e opinionista di DAZN Federico Balzaretti a pochi minuti dalla sfida Milan-Lazio. Analizzando la compagine biancoceleste, Balzaretti ha spiegato: "La Lazio ha superato il girone ed è agli ottavi di Champions League. Ma in campionato ha avuto meno continuità rispetto ai rossoneri. La quadra di Inzaghi non molla mai ed è comunque in linea con gli obiettivi stagionali".