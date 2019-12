© foto di www.imagephotoagency.it

Incredibile uno due per l'Atalanta, che va sul 3-0 all'ora di gioco. Prima è Pasalic, dopo una grande azione a sfondare di Gosens, che da pochi passi devia il tiro per il secondo gol. Poi il contropiede, iniziato da Malinovskyi, proseguito da Pasalic e perfezionato dal destro di Ilicic - che salta Calabria come un birillo - per il tris. Milan oramai completamente in balia dell'avversario.