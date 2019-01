© foto di Giulia Borletto

Il dirigente del Barcellona Jordi Mestre ha parlato in conferenza stampa delle cifre riguardanti l'accordo per l'arrivo di Kevin-Prince Boateng dal Sassuolo: "L'accordo prevede il prestito ad 1 milione di euro con opzione di acquisto a 8 milioni in estate. Ha una grande esperienza, ha giocato in Inghilterra, in Germania, in Italia e in Spagna e siamo felici che sia qua con noi".