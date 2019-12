© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rottura totale tra Arturo Vidal e il Barcellona. E adesso l'Inter attende il momento giusto per affondare il colpo e regalare il cileno a Conte. Il passo tanto atteso da Marotta e Ausilio da parte del cileno c'è stato, con quella denuncia per alcuni bonus non pagati relativi alla scorsa stagione. Un botta e risposta tra giocatore e club che ha portato alla luce le crepe di un rapporto ai minimi termini. Secondo La Gazzetta dello Sport, a breve i nerazzurri rilanceranno con un'offerta migliorativa, passando da 12 a 15 milioni per il cartellino del centrocampista.