© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sarebbe anche Massimiliano Allegri tra i candidati alla sostituzione di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona. Come riporta Mundo Deportivo, l'ex tecnico di Juventus e Milan sarebbe stato proposto ai vertici del club catalano e avrebbe manifestato l'intenzione di tornare in pista. Allegri, in questi mesi, ha sempre ribadito di non voler allenare fino a giugno e ha rifiutato diverse proposte.