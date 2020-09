Barcellona, Bartomeu chiude a Lautaro Martinez: "Senza uscite non arriva nessuno"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, intervenut ai microfoni di Tv3, ha parlato anche di Lautaro Martinez: "Non dirò nomi precisi ma il Barça, come molti club, ha meno entrate. Soffriamo di una mancanza di risorse importanti e dobbiamo adattarci. Dobbiamo ridurre le masse salariali e rispettare il Fair Play. Attualmente non c'è spazio per far entrare nuovi giocatori se nessun altro esce".