Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali: Insigne c'è. Blaugrana con Messi-Suarez-Griezmann

Il grande dubbio è stato sciolto: Lorenzo Insigne giocherà titolare la super sfida del Camp Nou fra Barcellona e Napoli. Il capitano azzurro guiderà i suoi nella difficile impresa in terra catalana, con gli uomini di Gattuso che proveranno ad avere la meglio sui blaugrana dopo l'1-1 dell'andata per staccare il pass per la Final Eight di Lisbona. Queste le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne