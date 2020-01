© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona sembra non avere alcuna intenzione di lasciar partire Arturo Vidal. Lo ha confermato il tecnico blaugrana Ernesto Valverde nel postpartita del 2-2 contro l’Espanyol in cui il cileno ha segnato subentrando dalla panchina: “Lo abbiamo fatto partire spesso dalla panchina, ma può dare il suo contributo anche da titolare. Ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti, non è accademico nel suo posizionamento, ma porta in campo più disordine e questo può essere un vantaggio in alcuni momenti. È un giocatore che può aiutarci e noi contiamo su di lui”.