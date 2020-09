Barella in extremis regala il vantaggio a un'ottima Italia: 1-0 sull'Olanda all'intervallo

Un gol di Nicolò Barella a tempo scaduto regala il vantaggio all'Italia, fin lì ottima ma incapace di segnare, sull'Olanda. Il primo tempo finisce 1-0 per gl azzurri, con una rete arrivata al termine di una bella azione sulla fascia sinistra, dove Spinazzola (probabilmente il migliore in campo) sfonda ancora una volta e Immobile crossa per il centrocampista dell'Inter. Che, con un terzo tempo perfetto, batte Cillessen di testa.

BARELLA, IMMOBILE & CO: FINO ALL'1-0 MANCA SOLO LA PRECISIONE

Prima del gol, tante belle iniziative della nazionale di Roberto Mancini che, soprattutto a sinistra, sfonda con continuità. Fino all'ultimo, manca la precisione: lo stesso Barella, ma anche Immobile e Zaniolo, spaventano la difesa oranje, che si affida soprattutto a Depay per ripartire, ma non preoccupa Donnarumma.

PAURA PER ZANIOLO

Unico neo, i timori per Nicolò Zaniolo. Il fantasista della Roma e è stato infatti costretto a uscire al 41' della gara, dolorante al ginocchio dopo un contrasto con un avversario. Poco prima dell'impatto, però, il ragazzo, reduce da un lungo infortunio, ha subito un movimento di leggera torsione al ginocchio sinistro (quello operato in passato è il destro, che però ha subito il colpo): sensazioni non positive e un grande augurio al classe '99. Al suo posto dentro Moise Kean.