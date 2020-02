© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Zona Mista" su RTV38 dando particolare spazio al calciomercato viola: "Abbiamo fatto un mercato abbastanza importante per costruire il futuro della Fiorentina. Abbiamo lavorato sui vari settori inserendo giocatori in alcuni ruoli in cui ci mancavano, o che avevano determinate caratteristiche, tipo il piede mancino. Adesso aspettiamo i risultati sul campo per dire come ci siamo mossi sul mercato. Io e Daniele abbiamo lavorato tanto. La trattativa di Amrabat è stata la più bella: sono stati quattro giorni di lavoro e alla fine è arrivato. Abbiamo fatto vedere che la Fiorentina c’è. lavorare nel calcio è bellissimo, ma bisogna essere sempre attivi e comunicare. La cosa più importante è il gioco e la squadra. La bellezza di Firenze è la storia: una tifoseria che fa parte della storia. Poi ci sono tutti i media che seguono la squadra e questo è un appeal che non hanno tutti".