Barone: "Mediacom sponsor della Fiorentina. Commisso vuole investire"

Insieme a Erick Pulgar, neo centrocampista della Fiorentina, ha preso la parola in sala stampa anche Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso e uomo mercato del club gigliato. Queste le sue parole: "Questa è un'altra giornata importante nella crescita della Fiorentina, vorrei ringraziare Erick Pulgar per essere qui con noi e anche il Bologna per la trattativa e per il lavoro che ha fatto. Speriamo che Mihajlovic possa tornare presto ad altissimi livelli. Vorrei dare un'altra notizia: Mediacom sarà lo sponsor che sarà sulle maglie della Fiorentina: Rocco Commisso vuole investire ancora, l'accordo garantirà un aiuto importante al club dal punto di vista economico. Lo stesso Commisso ha affermato di credere nell'immagine della Fiorentina, questa sponsorizzazione sarà importante e rafforzerà il legame tra Mediacom e la Fiorentina. Anche nella ICC era presente nelle maglie e il nostro percorso vuole portare l'immagine della Fiorentina agli stessi livelli della città di Firenze".

Tanti tatuaggi per Pulgar.

"Con tutti quelli che ha gli manca solo quello con il giglio, glielo pagherò io se vuole (ride ndr)".