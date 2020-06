Barreto saluta i tifosi della Samp: "E' stato un onore difendere i colori più belli del mondo"

L'ex centrocampista della Sampdoria Edgar Barreto ha voluto mandare un messaggio ai suoi ex tifosi attraverso Instagram: "Ciao a tutti, ci tenevo a fare questo video per i tifosi della Samp, che mi hanno sempre sostenuto, ci tenevo a dirvi che per me è stato un vero piacere, un onore difendere i vostri colori, i colori più belli del mondo, quei colori che sono diventati anche i miei. Spero soltanto che sia un arrivederci e non un addio, vi porterò sempre nel mio cuore. Forza Samp".