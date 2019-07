© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, nel corso della conferenza stampa andata in scena al Camp Nou ha parlato anche del futuro del difensore Mathijs De Ligt dell'Ajax, conteso tra Juventus, PSG e gli stessi blaugrana: "Da tempo dico che so dove sarebbe andato De Ligt. Non posso dirlo, devono farlo i diretti interessati".