Bayer, Aranguiz out contro l'Inter: "Sono arrabbiato, non sapevo di essere diffidato..."

Assenza importante per il Bayer Leverkusen in vista della sfida contro l'Inter, gara che andrà in scena lunedì sera valida per i quarti di finale di Europa League. Non sarà della partita Charles Aranguiz, stella delle aspirine.

Il calciatore cileno s'è detto molto rammaricato di non poter prendere parte alla gara, anche perché non sapeva di essere in diffida: "Non avevo idea di essere a rischio squalifica. Sono arrabbiato perché non potrò partecipare alla sfida di lunedì. Dopo la partita, mi hanno detto che ero fuori. Se mi avessero detto che ero ancora in diffida, forse sarei stato attento e non avrei commesso un fallo che mi sarebbe costato la squalifica", le sue parole riferite da Las Ultimas Noticias.