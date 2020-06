Bayern Monaco, accordo con Perisic: resta per altri due mesi dimezzandosi lo stipendio

La Bundesliga è stata già vinta, ma il Bayern Monaco e Ivan Perisic guardano avanti. Il croato - riporta Sky Sport - ha trovato infatti un accordo con il club per restare in Germania per altri due mesi. Anche al costo di dimezzarsi lo stipendio, come ha deciso di fare il classe 1989. Una mossa necessaria, altrimenti l'avventura in Bundesliga sarebbe finita nel giro di qualche ora (l'accordo sarebbe scaduto il 30 giugno).

Il futuro - Il Bayern non lo ha ancora riscattato dall'Inter per 20 milioni. Il termine è scaduto e i tedeschi - continua Sky Sport - hanno appunto chiesto ulteriore tempo per ripensare l’affare vista l’emergenza mondiale. I rapporti sono comunque buoni e il dialogo continuerà, anche se a Monaco sanno bene che difficilmente l'Inter vorrà fare uno sconto.