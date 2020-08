Bayern Monaco, Flick: "Questo trionfo è merito di tutti, abbiamo creato un grande gruppo"

È l'uomo che ha cambiato il Bayern Monaco. Hans-Dieter Flick, ha preso in mano la squadra a novembre e l'ha trasformata. Queste le parole del tecnico dopo la vittoria con il PSG: "È una cosa che ancora non riesco a comprendere, ma è merito della squadra. Quando ho iniziato ad allenare a novembre leggevo che questa squadra non faceva più paura. Abbiamo lavorato per creare un gruppo unito, è merito di tutti questo trionfo, soprattutto dei giocatori, ma è la conseguenza di un grande lavoro fatto insieme".

Come avete fatto a conquistare il Triplete?

"Sicuramente grazie ad una atmosfera positiva creata giorno dopo giorno. Non era facile, ma ce l'abbiamo fatta"

Io il fautore di questo successo?

"Non lo so. Durante la pausa invernale e durante il lockdown abbiamo gettato le basi per la grande forma fisica con cui siamo arrivati fin qui".