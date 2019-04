© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Negli scorsi giorni in Germania si è parlato della possibilità che il Bayern Monaco presenti presto un'offerta da 50 milioni di euro alla Roma per Nicolò Zaniolo. Il club giallorosso però non molla e continua a veicolare il messaggio che il giovane talento a fine stagione resterà ancora a Trigoria e soprattutto rinnoverà il proprio contratto fino al 2024. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.