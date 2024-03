Bayern, Tuchel: "Squadre di Sarri dure da affrontare. A Roma ci siamo fatti troppe domande..."

Il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha parlato alla vigilia della sfida contro la Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo che i biancocelesti hanno vinto 1-0 nell'andata a Roma: "La Lazio è in vantaggio per 1 a 0 ed è sempre molto difficile giocare contro le squadre italiane... Noi siamo consapevoli di dover segnare almeno due gol per passare il turno e sappiamo che la Lazio farà una partita molto tattica e disciplinata sul campo"

Quali difficoltà si aspetta?

"Giochiamo contro una squadra di Sarri, ben allenata e in forma e sempre molto difficile da sconfiggere. Sappiamo quali sono le difficoltà e che appunto ci serviranno almeno due gol per raggiungere l'obiettivo e questo è quello che cercheremo di fare".

Con quali aspettative arriva al match?

"Non sono né fiducioso né preoccupato, semplicemente abbiamo studiato gli aspetti che potrebbero determinare la partita. Sappiamo di dover essere più concreti nel nostro modo di giocare, più aggressivi nell'area avversaria riempiendola in modo migliore e con più giocatori. A roma ci siamo fatti troppe domande, per questo dobbiamo migliorare ed essere più concentrati. Essendo una partita dura ci servirà anche un po' di fortuna, sicuramente dovremo spingere".

Come state vivendo il momento non positivo della squadra?

"Siamo consapevoli della situazione e del momento, ma anche del fatto che la qualificazione è ancora tutta nelle nostre mani. Per questo non ha senso pensare a scenari negativi, perché questo non ci renderebbe più forti".