Uno stop, l'amaro in bocca per il gol nel finale, ma anche la testa alta. Il Torino esce dall'Allianz Stadium con l'orgoglio di chi è andato a una manciata di minuti dal battere la squadra più forte d'Italia. E in qualche modo supera bene lo scoglio più tosto da affrontare da qui alla fine del campionato. I granata sono sesti a 57 punti in classifica: guarderanno con particolare attenzione le partite delle dirette concorrenti, ma sanno di poter tornare padroni del proprio destino. Sassuolo, Empoli, Torino: queste le prossime avversarie, per affrontarle saranno decisivi gli snodi della stagione. I neroverdi sono già salvi e pur onorando il campionato sono oggettivamente una squadra meno agguerrita rispetto ad altre. Lo è l'Empoli, col Torino che però ha quasi 30 punti in più rispetto ai toscani: qualcosa vorrà pur dire. Infine, i biancocelesti: all'ultimo giro di boa, potrebbero essere già certi della qualificazione europea, in caso di vittoria in Coppa Italia. Oppure col coltello tra i denti. E non vogliamo toccare, proprio nella giornata in cui le parole di Ranieri hanno fatto tanto discutere, il tasto della Roma a cui la Lazio, battendo il Torino all'ultima, potrebbe ritrovarsi a fare un favore. Sono tanti, gli incroci e gli intrecci da cui dipenderà un finale di stagione mai così avvincente e anche promettente, per i granata. Sicuri, da stasera un po' di più, delle proprie ragioni: per 85 minuti, in ultima analisi, hanno davvero messo sotto i campioni d'Italia.