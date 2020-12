Bellissima lettera di Pelé a Maradona: "Meno confronti e più ammirazione. Diego, ti amo"

vedi letture

Pelé scrive a Diego e lo ricorda con nostalgia a una settimana esatta dalla sua triste scomparsa. Il campione brasiliano ieri ha pubblicato infatti su Instagram un'emozionante lettera per la leggenda argentina, venuta a mancare mercoledì scorso. Queste le sue toccanti parole: "Sono già passati sette giorni da quando sei partito. Molta gente amava paragonarci, è stato così per una vita. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con il pallone tra i piedi. Una vera leggenda. Ma prima di tutto, per me, tu sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande. Oggi il mondo sarebbe di gran lunga migliore se potessimo fare meno paragoni gli uni con gli altri e invece passassimo più tempo ad ammirarci di più, gli uni con gli altri. Per questo voglio dirti che tu sei incomparabile. La tua traiettoria è sempre stata caratterizzata dall'onestà. Hai sempre dichiarato ai quattro venti ciò che amavi e ciò che detestavi. E questo tuo particolare modo di essere insegna che dobbiamo amare e dire 'ti amo' molte volte di più. La tua dipartita così rapida non me lo ha lasciato dire, allora lo scrivo: io ti amo, Diego".

"Mio grande amico, - ha proseguito Pelé postando una foto che lo ritrae sorridente proprio in compagnia di Diego Armando Maradona - grazie per le nostre giornate. Un giorno, lassù in cielo, giocheremo nella stessa squadra. E sarà la prima volta che darò un pugno all'aria non per commemorare un gol ma per poterti dare ancora un abbraccio", ha concluso il brasiliano.