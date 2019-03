Bellucci: "Clamoroso Donnarumma. Kean giocatore internazionale"

© foto di Filippo Gabutti

Claudio Bellucci - allenatore ed ex giocatore - ospite di MC Sport 'Live Show'

L'errore di Donnarumma manda in vantaggio la Sampdoria. Perché gli allenatori insistono per far giocare il portiere con i piedi?

"Adesso si utilizza il portiere come se fosse un difensore aggiunto nel giro palla, in modo tale da avere la superiorità numerica. Le cose sono cambiate, non si va mai a cercare la palla lunga. Donnarumma poteva fare quello che voleva, è un errore clamoroso. Ma ci può stare, ora il Milan si sta riorganizzando".

Da sottolineare il gesto di Quagliarella che va a rincuorare Donnarumma...

"Sta giocando molto bene, si mette a disposizione, sembra non aver giocato con la Nazionale in settimana. Era forte anche da giovane, ma ora fa tanti gol di esperienza, si trova al momento giusto nel posto giusto".

Sulla Sampdoria:

"Ha fatto passi avanti rispetto all'anno scorso. Se la partita finisse così, tornerebbe sul treno per l'Europa League. Ha una qualità di gioco importante, le altre squadre non hanno il fraseggio dei blucerchiati. Magari Giampaolo preferirebbe che qualche giocatore di livello rimanesse per aprire un ciclo".

Chi ti ricorda Kean?

"Lo conosco bene, quando allenavo nelle giovanili della Sampdoria lo avevo sempre contro. Era devastante, aveva due marce in più. È un giocatore di un'altra categoria, di livello internazionale. Non vedo altri attaccanti italiani simili a lui per caratteristiche. Allegri non regala niente a nessuno, ha messo in panchina anche Dybala: questo significa che in settimana fa cose ancora migliori. Non so come facciano a criticare il tecnico bianconero, ne sbaglia poche di scelte. Ora con i primi caldi quando Kean entrerà potrà fare la differenza".