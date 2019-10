© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Avevo già fatto due gol qui in passato, è uno stadio che mi porta bene". Andrea Belotti è soddisfatto, dopo il 5-0 dell'Italia a Vaduz contro il Liechtenstein, in cui ha messo a segno una doppietta personale. L'attaccante del Torino ne ha parlato a Sky Sport 24: "Siamo contenti sia dei gol che della prestazione della squadra, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile: loro giocavano tutti dietro e c'era il rischio di cercare troppo il gol, invece siamo stati bravi nel far girare la palla".

L'esultanza con Immobile nonostante la rivalità per il ruolo di centravanti.

"Con Ciro c'è un rapporto di amicizia, una grande amicizia. L'ho sempre detto: anche se giochiamo nello stesso ruolo non siamo rivali, siamo sempre in camera insieme. La cosa bella è che se faccio gol io lui è felice per me e se fa gol lui io sono felice per lui".