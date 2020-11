Belotti gol, l'Italia è in vantaggio 1-0 al 45'. Bosnia sotto controllo

L'Italia chiude il primo tempo in vantaggio a Sarajevo, grazie alla rete di Belotti a metà del primo tempo. Azzurri in controllo allo stadio Grbavica, seppur senza esaltare.

L'inerzia del match è quella dichiarata, con l'Italia che cerca il gol e la Bosnia che vuole agire di rimessa. Il risultato è che Belotti trova per due volte l'appuntamento con il pallone, ma non con il gol: prima il diagonale va fuori, poi il colpo di testa è impreciso per centrare lo specchio. Alla terza occasione c'è il vantaggio: Insigne sfrutta un pallone recuperato da Locatelli, servendo poi a Belotti un assist straordinario: il piattone, che batte in terra, finisce all'angolino per l'1-0 azzurro.

E la Bosnia? Il primo tentativo verso la porta di Donnarumma è di Prevljak, bravo a resistere a un body-check con Bastoni e girare verso la porta, ma il portiere del Milan è bravo a mettere il corpo per evitare la capitolazione. Subito dopo è Barella a ispirare Insigne, che con uno stop pazzesco salta l'avversario e si lancia verso l'area. Il suo tiro a giro, marchio di fabbrica, esce di pochissimo non prima di toccare il palo.