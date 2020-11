Belotti il trascinatore del Torino, mentre Verdi è alle ultime chiamate

vedi letture

Finalmente in gol in Nazionale, dopo le buone prestazioni con il club che, però, non hanno portato grandi punti al Torino. Perché Andrea Belotti è una delle poche note liete dei granata fino a ora, con sei gol in campionato in sette partite ma un terzultimo posto che grida vendetta, con cinque punti e il pareggio a reti bianche con il Crotone che rischia di fare affondare anche Marco Giampaolo. Il tecnico è alle prese con il Covid, ma anche Cairo guarda con preoccupazione una classifica non certo rosea. Così i granata, per la sfida contro l'Inter, si aggrappano ai gol del proprio capitano nonché centravanti.

VERDI ULTIMA CHIAMATA - In questa situazione c'è anche il più costoso acquisto della storia recente granata, Simone Verdi, che non riesce a uscire dal limbo in cui è finito un anno fa al suo arrivo al Torino con Mazzarri, in seguito a una stagione ai margini con il Napoli. La sensazione è che siano le ultime possibilità anche per lui, prima di finire in un'eventuale lista dei cedibili, seppur in prestito visto l'ammortamento molto alto che il bilancio del Torino ha ancora.