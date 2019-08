© foto di Image Sport

Mehdi Benatia, ex difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo per parlare del suo futuro e di un eventuale contatto con i giallorossi: "L’ultimo contatto che ho avuto è stato con Ricky Massara, che mi ha chiesto come stessi in Qatar. La Roma rimarrà sempre un posto in cui sono stato sempre bene. Quando mi ha chiamato Ricky ci ho pensato, poi lui è andato via e io sono rimasto in Qatar, dove sto bene. A Roma serve anche avere carattere".

Un consiglio a Rugani sulla Roma?

"Quando sono venuto alla Roma me lo sono sentito. Con Sabatini sono bastati 10 minuti per chiudere tutto. La Roma usciva da un periodo difficile e particolare, ma a me piaceva questo stadio caldo. Rugani lo conosco bene, è molto giovane, gioca nella Juventus e non è facile trovare spazio con campioni come Chiellini e Bonucci davanti. È concentrato e attento, oltre a un grande professionista. Non so se andrà alla Roma, ma se si fa sono convinto che farà una grande carriera".