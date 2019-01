© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mehdi Benatia ha deciso. Vuole giocare di più e vuole lasciare la Juventus. Nessun esito positivo per i tentativi di Fabio Paratici di convincerlo del contrario: il marocchino vuole andare via, gli agenti saranno in Italia a breve per l'addio. Destinazioni possibili, spiega Tuttosport, Ligue 1 o Qatar ma occhio anche all'Arabia Saudita.