Benevento, Barba: "Inzaghi ci ha detto di essere eroi: così abbiamo battuto la Juve"

Federico Barba, difensore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria contro la Juventus e della lotta per non retrocedere: "Vincere è stato molto importante per noi perché venivamo da un periodo complicato, ci da la spinta in più per il rush finale. Ci sono dieci partite da giocare, è ancora lunga. La nostra salvezza passerà soprattutto dagli scontri diretti perché ne abbiamo molti. Saranno fondamentali".

Grandi elogi per il tecnico, Filippo Inzaghi: "Lui ama profondamente il calcio e lo riesce a trasmettere. Prima della partita ha usato parole forti per descrivere la giornata. Ricordo una frase: «Dobbiamo essere degli eroi per riuscire a portare a casa il risultato». Sa trasmettere quello che ha dentro".