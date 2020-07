Benevento-Crotone, il nuovo che avanza in Serie A. Fra somiglianze e tanta voglia di emergere

"Al destino, si sa, non manca certo il senso dell'umorismo" recitava a fine dello scorso secolo uno dei protagonisti del cult-movie Matrix. Un destino che oggi ha voluto accomunare Benevento e Crotone come le due promosse dirette in Serie A. Con un filo rosso che le lega in maniera assolutamente sorprendente.

Entrambe alla seconda promozione nella massima serie, entrambe compagini del Sud Italia ed entrambe allenate da un ex Milan: Filippo Inzaghi nel Sannio, Giovanni Stroppa in Calabria. Benevento e Crotone rappresentano il nuovo che avanza nel calcio che conta. Società con proprietà forti (Vigorito e Vrenna... anche la stessa iniziale), due direttori sportivi di altissimo livello (il decano Beppe Ursino e il giovane Pasquale Foggia) e la voglia di non fare la comparsa sul palcoscenico più grande.

Per il Benevento, però, la Serie A è già realtà da qualche settimana, mentre è freschissima la gioia degli squali rossoblu. Con una festa iniziata sul campo del Livorno con il 5-1 di oggi pomeriggio, transitata nell'attesa del risultato dello Spezia a Cremona ed esplosa al triplice fischio che ha sancito lo 0-0 degli aquilotti.

Adesso l'entusiasmo può prendere quota. La gioia esplodere. I brindisi iniziare. Il Crotone è in Serie A per la seconda volta nella sua storia. A braccetto col Benevento, per un sud dello stivale che nel mondo del pallone ha sempre più voglia di essere protagonista.