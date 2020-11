Benevento, Iago Falque: "Fiorentina in difficoltà, alla ripresa possiamo fare risultato"

Sulle colonne del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista all'attaccante del Benevento Iago Falque: "Sto meglio, voglio esserci alla ripresa. Credevo di essere pronto già la scorsa settimana per la gara con lo Spezia, poi alla vigilia ho avuto ancora un piccolo fastidio e abbiamo rallentato, decidendo di non rischiare. Ho tanta voglia di rientrare alla ripresa del campionato, ma per stare bene a lungo e non fermarmi più".

Alla ripresa ci sarà la Fiorentina, che ha appena cambiato allenatore

"La Fiorentina ha giocatori importanti, è una squadra che può puntare all'Europa e col nuovo allenatore non si sa mai cosa può accadere. Ma non dimentichiamoci che anche loro sono in un momento non semplice e noi se facciamo una buona partita possiamo anche aspirare a fare risultato. Al Franchi non ho mai segnato, ma alla Fiorentina ho fatto gol all'Olimpico di Torino (2 ottobre 2016) partendo dalla trequarti e chiudendo con un tiro nell'angolo. Un bel gol".