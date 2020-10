Benevento, Inzaghi all'esame Roma: "Formidabile, speriamo che non sia troppo in forma"

Il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma, soffermandosi così in partiocare sugli avversari: "Come si affronta la Roma? Bisogna innanzitutto non snaturarci e poi sperare che non siano troppo in forma. La Roma ha giocatori formidabili. Queste per noi sono partite dove dobbiamo provarci. Quello che mi lascia soddisfatto è la mentalità di questa squadra. Ci saranno momenti complicati,ma io sono sereno".

Alla Roma mancherà probabilmente Smalling. Potrebbe essere un vantaggio per gli attaccanti del Benevento?

"La Roma ha una rosa talmente ampia che non sarà certamente l'assenza di Smalling a pesare. Del resto Fonseca sa far giocare bene le sue formazioni. È un tecnico che stimo molto e che ammiro molto, anche perché è una persona perbene e non si lamenta mai".

