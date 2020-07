Benevento, Inzaghi: "I miei giocatori non hanno ancora capito di aver fatto la storia"

vedi letture

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato della cavalcata della propria squadra fino alla promozione in Serie A ai microfoni di Sky Sport: "Qual è il nostro segreto? Non esserci mai accontentati. Anche con 10-15 punti di vantaggio, i miei ragazzi sono sempre rimasti sul pezzo. Non è possibile battere un record che dura da 44 anni con sette giornate d'anticipo se non giochi come abbiamo giocato noi. I miei giocatori forse non hanno ancora capito cosa hanno combinato perché hanno vinto un campionato in un modo unico, sono entrati nella storia e tra 30-40 anni saranno ancora ricordati per quello che hanno fatto". Poi parlando della Serie A: "Sarà tutto più complicato ma quando hai la miglior difesa di tutti i campionati europei e il miglior attacco del torneo, con qualche aggiustamento possiamo dire la nostra anche nella massima serie".