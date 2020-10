Benevento, Inzaghi: "Rigori? Perché l'arbitro non è andato a rivederli al VAR?"

Due rigore concessi dall'arbitro Ayroldi nel corso di Roma-Benevento, uno per parte. Al termine della gara, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Sky, commenta così le decisioni dell'arbitro: "Perché non è andato a rivederle al monitor? Montipò mi ha detto che ha toccato la palla, per me non è mai rigore. Se tocca prima la palla non è rigore, cosa deve fare il portiere, sparire?"

