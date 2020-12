Benevento-Lazio 1-1, le pagelle: Reina salva i biancocelesti. Schiattarella croce e delizia

vedi letture

BENEVENTO

Montipò 6 - Sempre attento quando chiamato in causa, dà serenità alla difesa. Nulla può sull'eurogol subito.

Letizia 6 - Una certezza in fase difensiva, presidia con sicurezza la sua fascia. Non disdegna le sortite offensive, offrendo i suoi cross ai compagni.

Tuia 5.5 - Si fa anticipare ingenuamente da Immobile sul gol che sblocca il risultato. Da ex cresciuto in biancoceleste sente molto la gara. (Dal 46' Foulon 6 - Entra al posto dell'ammonito Tuia per non rischiare nulla. Attento per tutto il secondo tempo).

Glik 6.5 - E' il migliore del reparto, non perde neanche un duello in difesa. Si rende pericoloso anche in area avversaria, come a inizio partita.

Barba 6 - Dalla sua parte c'è Lazzari, un cliente scomodo che tiene egregiamente a bada. Sfrutta il fisico in una gara complicata.

Hetemaj 6 - Una prestazione di sostanza, nella quale svolge tanto lavoro nell'ombra e impiega al meglio la sua esperienza. (Dall'81' Di Serio s.v.).

Schiattarella 6.5 - Si avventa sul pallone e spedisce in rete il gol che rimette tutto in parità a fine primo tempo. Non smette mai di crederci. Peccato per l'espulsione finale.

Ionita 5.5 - Inzaghi lo piazza a mordere le caviglie a Milinkovic-Savic, ma tante volte non riesce a fermare il talento serbo.

Insigne 6 - (Dal 61' Improta 6 - Subentra per dare vivacità all'attacco, nel finale sfiora anche il gol).

Caprari 6.5 - Si fa pericoloso sul finire della prima frazione. Serve, da calcio d'angolo, l'assist per la rete di Schiattarella. (Dall'81' Dabo s.v.).

Lapadula 6 - Due grandi occasioni nel primo tempo, forse avrebbe potuto fare di più. Di certo non gli manca mai la grinta e il sacrificio per la squadra. (Dal 71' Falque 6 - Qualche guizzo negli ultimi venti minuti, durante i quali dimostra di crederci fino in fondo come tutto il Benevento).

- - -

LAZIO

Reina 7 - Evita un inizio in salita alla Lazio con una doppia parata da paura su Lapadula e Glik. Risponde anche a Caprari, può poco sulla conclusione angolata di Schiattarella.

Luiz Felipe 6 - Lavora una notevole mole di palloni, come se fosse un regista. Gioca pulito, non delude. (Dal 59' Patric 6 - Attento, si distingue per la puntualità negli interventi).

Hoedt 6 - Gioca anche più palloni di Luiz Felipe. Centrale difensivo ma anche regista arretrato. Sbaglia poco, compie anche qualche buona chiusura.

Radu 6 - Buon lavoro di copertura, permettendo a Marusic di sganciarsi. Non soffre le offensive avversarie. (Dall'80' Caicedo sv).

Lazzari 5.5 - Qualche incertezza difensiva che rishcia di costar caro. Corre molto ma nel concreto incide poco.

Milinkovic-Savic 6 - Il gol di Immobile nasce da un suo cross tuttavia non perfetto, ma trasformato in oro dal compagno di classe. Insuperabile come sempre nel gioco aereo, manca qualcosa in fase offensiva.

Escalante 6 - Si presenta bene, con personalità. Organizza bene il gioco, ha un bel piede e si nota in alcuni lanci lunghi. (Dall'80' Cataldi sv).

Luis Alberto 6 - Gira e rigira gli spunti offensivi passano sempre dai suoi piedi. Anche se non sembra particolarmente ispirato, comunque dà sempre l'impressione di poter creare un pericolo da un momento all'altro. Il palo gli nega la gioia personale. (Dall'80' Pereira sv).

Marusic 5.5 - Come Lazzari corre molto ma produce poco, se non un traversone quasi tradotto in gol da Immobile.

Correa 5 - Qualche duetto nel primo tempo ma nel complesso prestazione deludente del "Tucu" che non riesce a inventare tantomeno a finalizzare.

Immobile 7 - In tempi pre-Covid si direbbe che solo il suo gol varrebbe il prezzo del biglietto. Titolare a sorpresa, riesce a trasformare un cross imperfetto di Milinkovic in un gol capolavoro. Ne sfiora un altro e si conferma imprescindibile.

Allenatore Simone Inzaghi 5 - Le assenze pesanti condizionano le sue scelte. Dopo il gol incassato sul finale del primo tempo non si vede reazione. Anche i cambi arrivano tardivi.