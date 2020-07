Benevento, Maggio: "Complimenti a tutti. L'obiettivo per la Serie A sarà la salvezza"

Christian Maggio, difensore del Benevento, ha così parlato a Sky Sport direttamente dalla festa promozione del club sannita: "Volevo fare i complimenti a tutti i ragazzi, allo staff, al mister e al presidente: quest'anno abbiamo fatto qualcosa di grande e indescrivibile, spero che l'anno prossimo si possa esultare anche in stadi più importanti".

Cosa promette ai tifosi?

"La parola promettere è sempre difficile, da professionisti vogliamo dare il 100% in ogni partita. L'anno prossimo per noi sarà un campionato difficile, l'obiettivo è la salvezza, non vogliamo fare da comparsa. Bisogna capire dove si è sbagliato per non commettere più certi errori e rimanere in Serie A".

Vero che Inzaghi l'ha voluta a Benevento?

"Sì, è stata la prima cosa che mi ha detto, perché in realtà io con la mia famiglia sarei a Napoli".