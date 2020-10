Benevento-Napoli, le formazioni ufficiali: Insigne e Bakayoko dal 1', tra i pali c'è Meret

vedi letture

Un'ora al fischio d'inizio di Benevento-Napoli, match valevole per la quinta giornata di Serie A. Sono state diramate le formazioni ufficiali della partita. Gattuso conferma la fiducia tra i pali a Meret, Manolas torna al centro della difesa in coppia con Koulibaly, Mario Rui fa il suo debutto in campionato, Bakayoko si riprende il centrocampo e Insigne torna titolare dopo l'infortunio subito contro il Genoa.

In casa Benevento non c'è Maggio nella formazione titolare. All'ex di giornata viene preferito ancora Foulon, con Letizia che dunque agirà sulla destra. C'è, invece, l'altro ex Roberto Insigne, che sfiderà per la prima volta suo fratello Lorenzo. Centrocampo confermato in toto rispetto al match con la Roma, così come gli altri due membri dell'attacco Caprari e Lapadula.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. All. Gattuso