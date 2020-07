Benevento, oggi a Napoli l'incontro Foggia-Remy per l'addio definitivo

Si concluderà oggi, prima ancora di cominciare, l'avventura di Loic Remy al Benevento. Come riporta Il Mattino nella giornata di oggi il ds dei sanniti Pasquale Foggia incontrerà l'attaccante francese a Napoli per comunicare la fine del rapporto. Alla base di tale decisione, obbligata, il mancato raggiungimento dell'idoneità sportiva da parte dell'ex Lille per poter giocare in Serie A. I parametri previsti dalla legge italiana per ottenere il semaforo verde all'attività sportiva professionistica sono, infatti, da tempo molto più stringenti rispetto a quelli in vigore negli altri paesi del Vecchio Continente e così per Remy sarà necessario cercar fortuna lontano dal Belpaese.