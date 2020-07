Benevento, ore decisive per il doppio colpo Gervinho-Glik

vedi letture

Dopo l'ex Chelsea Remy il neo promosso Benevento punta a chiudere altri due colpo di alto profilo prima ancora che la stagione di Serie B giunga al termine. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il ds dei sanniti Pasquale Foggia in queste ore tenterà di chiudere con il Parma per l'acquisto di Gervinho (pronto contratto triennale per l'ivoriano) e con il Monaco per Kamil Glik, centrale difensivo polacco con un passato al Torino.