Benevento, tegola per Inzaghi: Dabo non parte per Firenze

Una brutta tegola per mister Inzaghi. Proprio quando la formazione per Firenze sembrava definita. Bryan Dabo non è partito per la Toscana ed è stato estromesso in extremis dalla lista dei convocati. Il centrocampista è in isolamento fiduciario, dopo che un suo compagno di nazionale è risultato positivo al Covid. Lo stesso, dopo il ritorno dall'estero, ha effettuato il classico tampone molecolare che ha dato esito positivo come purtroppo temeva lo staff medico. Moltissime società, tra cui quella sannita, avevano palesato perplessità circa la partenza dei calciatori con le nazionali d'appartenenza in un momento molto delicato e con un calcio sempre più in crisi e falcidiato dalla pandemia. Adesso, come da protocollo, Dabo dovrà accertare la propria condizione attraverso i tamponi, ma sta di fatto che anche in caso di negatività non verrà utilizzato da Inzaghi al Franchi. Se dovesse essere confermata, malaugaramente, la positività, sarà costretto a proseguire l'isolamento fino a quando il virus non sarà scomparso. Per il Benevento sarà un'assenza importante. Ancor di più perché da ex avrebbe avuto stimoli particolari a cospetto di avversari che conosce benissimo e che ha studiato per mesi. Al suo posto dovrebbe esserci Tello