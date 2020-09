Benevento, Vigorito: "Pippo Inzaghi non stacca mai la spina, si riposa... in allenamento"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato così a Rai Radio 1, del rinvio della prima giornata di campionato che avrebbe dovuto vedere i giallorossi impegnati contro l'Inter: "Mister Inzaghi dispiaciuto per lo slittamento? Pippo non stacca mai la spina, ha sempre voglia di giocare. Si riposa in allenamento: quando non lo fa si stressa. Anche tre anni fa abbiamo iniziato con la Sampdoria: perdemmo 2-1 andando in vantaggio. Speriamo che il risultato finale questa volta sia diverso”.